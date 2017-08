Italiaanse politie plukt snelheidsduivel Balotelli opnieuw van de snelweg

Mario Balotelli is zaterdagmiddag door de Italiaanse politie van de weg geplukt. De spits van OGC Nice reed in een Ferrari met een snelheid van zo’n tweehonderd kilometer per uur over de snelweg. Nadat Super Mario de boete had betaald, mocht hij zijn weg vervolgen.

De verkeerspolitie kreeg Balotelli in de buurt van de Italiaanse stad Padua te pakken. De spits zat achter het stuur van een Ferrari, terwijl een vriend van hem met een Lamborghini reed. Op de Italiaanse snelwegen bedraagt de maximumsnelheid 130 kilometer per uur, maar Balotelli reed dus een stuk sneller.

De spits kreeg een boete en vijf strafpunten op zijn rijbewijs. Nadat Balotelli de boete betaald had, mocht hij zijn weg vervolgen. Volgens de Giornale di Vicenza bood Super Mario direct zijn excuses aan nadat hij langs de kant was gezet. “Sorry dat ik een slecht voorbeeld ben”, zou Balotelli volgens de krant tegen de politie gezegd hebben.

Overigens is het niet de eerste keer dat Balotelli te snel rijdt. In 2011 kreeg hij al tien strafpunten op zijn rijbewijs wegens een snelheidsovertreding. Tussen 2012 en 2013 maakte de spits het helemaal bont, want in die periode werd hij maar liefst achttien keer beboet wegens het overtreden van de maximumsnelheid.