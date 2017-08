Nantes was dicht bij komst Sneijder: ‘Maar Ranieri wilde hem niet hebben’

Wesley Sneijder werd dinsdag gepresenteerd bij OGC Nice, maar het scheelde niet veel of de middenvelder was elders in Frankrijk aan de slag gegaan. Volgens Waldemar Kita, voorzitter van FC Nantes, was zijn club dichtbij het aantrekken van Sneijder. Trainer Claudio Ranieri lag echter dwars, waardoor de recordinternational van Oranje uiteindelijk bij Nice tekende.

“We hadden Sneijder binnen kunnen halen. Uiteindelijk waren we heel dichtbij, maar Claudio Ranieri wilde hem niet hebben”, zegt Kita tegenover Ouest-France. De Italiaan tekende in juni een tweejarig contract bij de Franse club. FC Nantes eindigde vorig seizoen als zevende in de Ligue 1.

Overigens had Sneijder meerdere opties, zo zei hij tegenover De Telegraaf. “Als je 33 bent, weet je dat de absolute topclubs niet in de rij staan. Ik kon naar China en het Midden-Oosten, maar hield Oranje altijd in mijn achterhoofd”, aldus de middenvelder, die ook in verband werd gebracht met een transfer naar de Verenigde Staten. Sneijder tekende een eenjarig contract bij Nice, met een optie voor nog een seizoen.