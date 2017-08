‘Southampton neemt hard besluit en laat Van Dijk ‘wegrotten’ op de tribune’

Virgil van Dijk doet hard zijn best om een vertrek bij Southampton te forceren, maar komt mogelijk bedrogen uit. The Times en de Daily Express weten namelijk te melden dat the Saints van plan zijn om de verdediger te straffen voor zijn gedrag. Van Dijk hoeft daardoor niet te rekenen op een transfer.

Sterker nog, Southampton is van plan om Van Dijk komend seizoen ook buiten de selectie te houden. Dat betekent dat de verdediger voorlopig niet aan voetballen toekomt. The Saints willen Van Dijk in ieder geval niet aan Liverpool verkopen, omdat de club nog altijd boos is over het feit dat the Reds achter de rug van Southampton om met Van Dijk spraken.

The Times weet echter te melden dat aanbiedingen van Chelsea en Arsenal ook van tafel geveegd zullen worden. Van Dijk diende afgelopen week een officieel transferverzoek in bij Southampton en weigert al weken met de selectie te trainen. In eerste instantie hoopten the Saints nog op een verzoening, maar inmiddels lijkt de club dus te hebben besloten om het ook hard te spelen.