‘Feyenoord moet vrezen voor vertrek van Botteghin na Portugese interesse’

Na een goed seizoen met Feyenoord kan Eric Botteghin een mooie transfer maken. Volgens Record heeft Sporting Portugal de Braziliaanse verdediger op de korrel. Vorige maand werd Botteghin nog in verband gebracht met een transfer naar Brazilië, waar Corinthians en São Paulo interesse zouden hebben.

Nu heeft Sporting dus zijn pijlen gericht op de Braziliaan. Trainer Jorge Jesus wil graag nog een centrumverdediger aan zijn selectie toevoegen. Hij heeft al de beschikking over Sebastián Coates en Jérémy Mathieu, maar wil de concurrentie in zijn selectie opvoeren. De Portugese topclub, waar Bas Dost en Marvin Zeegelaar onder contract staan, moet zich in de komende weken zien te plaatsen voor de Champions League.

Er moet dan over twee wedstrijden afgerekend worden met het Roemeense FCSB. Botteghin heeft bij Feyenoord nog een contract tot medio 2019. De Rotterdammers namen de Braziliaan in 2015 voor 2,5 miljoen euro over van FC Groningen. Afgelopen seizoen was Botteghin een belangrijke schakel in het kampioenselftal van trainer Giovanni van Bronckhorst.