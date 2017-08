Mourinho verblijdt kind in publiek: ‘Het zou bij mij ergens in huis slingeren’

Manchester United verloor dinsdagavond de wedstrijd om de Europese Super Cup tegen Real Madrid. De Koninklijke was met 2-1 te sterk voor de Engelsen. José Mourinho hechtte niet veel waarde aan de medaille die hij kreeg en besloot die aan een kind in het publiek te geven.

“Soms geef ik medailles weg als ik win, dus je kan je voorstellen wat er gebeurt als ik verlies”, zei de Portugese manager op de persconferentie na afloop van de wedstrijd tegen Real Madrid. Mourinho zag dat zijn ploeg tekortkwam tegen Real Madrid. Casemiro en Isco zette de Koninklijke op een 2-0 voorsprong, waarna Romelu Lukaku nog iets terugdeed namens Manchester United.

“De medaille zou ergens in huis slingeren, maar voor dat kind is het heel waardevol”, vervolgt Mourinho. “Dat kind bewaart het en zal het herinneren. Het was een klein kind met een shirt van Manchester United, ik heb geen idee waar hij vandaan komt. Ik denk dat het kind het nooit zal vergeten. En nogmaals: als ik win betekenen medailles niet veel, laat staan als ik verlies.”