Real Madrid wil Bale niet verkopen: ‘Hij is een van de beste spelers ter wereld’

Gareth Bale werd afgelopen tijd geregeld in verband gebracht met een transfer. Zo zou Manchester United de Welshman graag op willen pikken, maar Real Madrid is niet van plan om de aanvaller van de hand te doen. Florentino Pérez, voorzitter van de Koninklijke laat weten dat Bale niet te koop is.

“Ik ben niet van plan om hem te verkopen. Hij is een speler van Real Madrid, hij is belangrijk voor ons en hij is een van de beste spelers ter wereld”, zegt Pérez tegenover de Spaanse pers. Bale kreeg van trainer Zinédine Zidane een basisplaats in de wedstrijd om de Europese Super Cup tegen Manchester United, die met 2-1 gewonnen werd. De Welshman leverde de assist op het tweede Madrileense doelpunt.

Tegelijkertijd stelt Pérez dat hij verwacht dat er geen spelers meer bij zullen komen. Kylian Mbappé werd de afgelopen tijd geregeld gelinkt aan Real Madrid. “Ik denk niet dat er nog spelers komen, we hebben al fantastische spelers. Zidane en ik hadden het idee dat we het team hetzelfde moesten houden na het winnen van de Champions League”, besluit de voorzitter van de Koninklijke.