Sneijder: ‘Voor de wedstrijd tegen Ajax had OGC Nice dat ook’

Wesley Sneijder stond dinsdagochtend voor het eerst op het trainingsveld bij OGC Nice. De recordinternational van Oranje was direct al onder de indruk van de werkwijze van trainer Lucien Favre. Sneijder is ervan overtuigd dat les Aiglons komend seizoen hoge ogen kunnen gooien.

“Ik ben hier gekomen om prijzen te winnen. Ik geloof dat het echt kan en ik ga er alles aan doen om ook mijn ploeggenoten daarvan te overtuigen. Deze spelers zijn veel beter dan ze zelf denken”, wordt Sneijder geciteerd door het Algemeen Dagblad. Zijn nieuwe ploeggenoten elimineerden Ajax in de derde voorronde van de Champions League. “Tegen Ajax heeft iedereen kunnen zien hoe goed dit team kan voetballen.”

“Die wedstrijd bevestigde mijn indruk alleen maar. Al was het natuurlijk een prettige bijkomstigheid dat Nice nu zeker is van Europees voetbal”, vervolgt de middenvelder. Om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken, moet Nice zien af te rekenen met Napoli. “Toen ze tegen Napoli lootten, waren ze hier wel onder de indruk. Zo van: oh jee, het grote Napoli. Voor het duel tegen Ajax hadden ze dat ook. Dat moet veranderen. Als je derde wordt in Frankrijk, kun je wel wat. Het wordt tijd dat Nice dat in alles uit gaat stralen. Daar help ik graag een handje bij.”

Met Mario Balotelli en Dante behoort Sneijder tot de routiniers van Nice. Tijdens de eerste training was de middenvelder al onder de indruk van de oefenstof van trainer Favre. “Daar zie je in terug wat deze trainer wil: alle oefeningen worden met bal gedaan. En bovendien hanteerde de trainer oefenstof die ik nog niet eerder had gezien. Daar werd ik wel echt vrolijk van.”