‘Ik ben een kind van de club, ik ben helemaal niet bezig met een breuk’

Eloy Room is na een ziekbed van enkele dagen weer terug op het trainingsveld van Vitesse. Niet als eerste doelman, daar Henk Fraser ervoor heeft gekozen om de van PSV overgekomen Remko Pasveer tot eerste keeper uit te roepen. Room legde eerder deze zomer een nieuwe aanbieding naast zich neer en zag hoe Vitesse zaken deed met PSV terwijl hij met het nationale elftal van Curaçao op pad was.

Room ontkent dat hij weg wil, al lijkt al zijn opgebouwde kritiek als sneeuw voor de zon verdwenen. "Ik ben een kind van de club. Ik ben helemaal niet bezig met een breuk. Ik wil nu gewoon door. Ik heb de verhalen over interesse van buitenlandse clubs ook gelezen. Maar ik heb laatst nog duidelijk gesteld dat er geen concrete belangstelling was", vertelde Room woensdag in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Room weet naar eigen zeggen niet of er iets speelt. Dat ligt bij zijn zaakwaarnemer. "Ik richt me puur en alleen op Vitesse. Ik ga er weer vol goede moed tegenaan." Het contract van de 28-jarige sluitspost loopt volgend jaar zomer ten einde.