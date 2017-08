‘Als hij in België of Denemarken had gespeeld, had Ajax meer moeten betalen’

Mateo Barac staat op het punt om zich aan Ajax te verbinden. De verwachting is dat de club uit Amsterdam woensdag of donderdag de komst van de 23-jarige verdediger van NK Osijek aankondigt. Voor topscout Grads Fühler, nu werkzaam voor Udinese en Watford, is de Kroatische verdediger geen onbekende.

Fühler snapt sowieso waarom Ajax ook in Kroatië naar eventuele versterkingen speurt. "De Kroatische markt is een aantrekkelijke markt. Goedkoper ook dan in veel andere landen", zo verklaart de talentenspeurder aan ELF Voetbal. "Voor Barac schijnt Ajax ongeveer anderhalf miljoen euro te betalen. Nou, als hij bijvoorbeeld bij Corinthians of in België of Denemarken had gespeeld was dat een stuk meer geweest."

Barac liet een goede indruk achter op Fühler. "In de paar keer dat ik hem bezig zag heeft hij een goede indruk op me gemaakt. In die twee wedstrijden tegen PSV maakte hij een heel solide indruk. Hij kan leidinggeven aan de verdediging en is vrij intelligent. Hij kan situaties goed inschatten. Daarbij heeft hij een aardige trap in zijn linker. En goede linksbenige verdedigers zijn dun gezaaid in de wereld."

Ajax is al akkoord met Osijek over een bedrag van zo'n 1,5 miljoen euro. De club volgde Barac al een aantal maanden, maar de clubleiding van de hoofdstedelingen zou in de Europa League-duels van Osijek met PSV helemaal overtuigd zijn geraakt van de kwaliteiten van de Kroaat van 1 meter 90. Met Barac binnen de lijnen won Osijek tot twee keer toe met 1-0 van PSV, waardoor de Kroatische subtopper zich verrassend plaatste voor de play-offs van het tweede Europese bekertoernooi.