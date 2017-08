Rol van Anelka bij Roda JC Kerkrade is nu al zo goed als uitgespeeld

De rol van Nicolas Anelka bij Roda JC Kerkrade is zo goed als uitgespeeld, nu investeerder Aleksei Korotaev moet in de cel blijven. De rechter in Dubai verwierp dinsdag een nieuw verzoek om de Zwitsers-Russische miljonair op borgtocht vrij te laten. Begin februari werd Korotaev, die even daarvoor groots werd aangekondigd in Kerkrade, veroordeeld tot drie jaar cel wegens het uitschrijven van een ongedekte cheque van 17,7 miljoen euro, na aangifte van Helin International, een financieel adviesbedrijf in Dubai.

Roda kan echter blijven rekenen op de steun van Frits Schrouff,. De geldschieter wilde na de aankondiging van Koratev langzaam naar de achtergrond verdwijnen. "Ik zal Roda JC nooit ongezond achterlaten", zo benadrukt de suikeroom aan De Telegraaf. "Natuurlijk moet er een nieuwe financiële constructie komen waarbij de club onafhankelijk van mij verder kan. Daar werken we aan."

"Ik heb geduld. Aleksei Korotaev beginnen we hier langzaam aan te vergeten." Anelka is sinds de aanstelling van Harm van Veldhoven als technisch directeur niet meer op komen dagen en maakt officieel ook geen onderdeel uit van het technisch kader van de club uit Limburg. "Er is in het begin van mijn aanstelling nog wel contact met hem geweest via zijn zaakwaarnemer, maar dat is na een week of drie doodgebloed", zo reageert Van Veldhoven.

Het is voor Roda JC in financieel opzicht ook bijna onmogelijk om Anelka binnenboord te houden. Algemeen directeur Wim Collard benadrukt dat het netwerk en de kennis van Anelka van harte welkom zijn, al richt de club zich momenteel niet op de Franse markt.

Roda JC vernam sinds de overname lange tijd niets van Korotaev, pas begin mei ontdekte de club dat de geldschieter sinds februari in de cel zit. Daarop schortte de club de overname op. Volgens Roda JC is er slechts een voorovereenkomst getekend en bezit Frits Schrouff nog altijd 99,8 procent van de aandelen. In januari schoot Korotaev wel al een miljoen euro voor, waarmee Roda op de transfermarkt negen nieuwe spelers haalde.