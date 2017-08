Colombiaanse aankoop van Ajax is streep door de rekening voor PSV

Luis Manuel Orejuela lijkt bij Ajax aan de slag te gaan, maar had zijn loopbaan ook bij PSV kunnen vervolgen. Volgens De Telegraaf was de 21-jarige rechtsback een optie om de defensie van de Eindhovenaren van een nieuwe impuls te voorzien, indien landgenoot Santiago Arias deze zomer een transfer zou maken. PSV zal zich derhalve op een andere speler moeten richten mocht Arias van de loonlijst verdwijnen.

Het is officieel nog niet zeker dat Orejuela naar Ajax gaat. Deportivo Cali meldde dinsdagavond weliswaar de overgang van de rechtsback naar Amsterdam, maar volgens het begeleidende managementbureau Essel Sports bevindt alles zich in de afrondende fase. Het bureau van Sören Lerby had zwart op wit van Deportivo Cali dat Orejuela voor 3,65 miljoen euro mocht worden verkocht.

Na het echec rondom Richarlison, die Fluminense uiteindelijk inruilde voor Watford, is het daarom afwachten of de Raad van Commissarissen van Ajax de deal van een officieel karakter kan voorzien. Orejuela en Ajax kwamen eerder tot een mondeling vergelijk over een contract tot medio 2022. In de komende dagen is het de bedoeling dat hij in Amsterdam een medische keuring ondergaat en de laatste details afrondt, als Ajax de miljoenendeal daadwerkelijk kan 'aftikken'.