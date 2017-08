Mourinho baalt: ‘Met de videoscheids was het 1-1 en verlenging geweest’

José Mourinho betreurt het verlies in de strijd om de Europese Super Cup. Manchester United was dinsdagavond in Skopje niet opgewassen tegen Real Madrid: 2-1. "We hebben een wedstrijd verloren en we hebben naast een prijs gegrepen, maar het seizoen is niet verloren. We zijn nu beter dan toen we de Europa League-finale van Ajax wonnen", zo verzekerde de Portugees tijdens de persconferentie in Macedonië.

"Ik denk dat we het goed hebben gedaan. We hebben 2-1 verloren, maar een van de doelpunten was buitenspel", zo doelde Mourinho op de 1-0. Casemiro stond inderdaad net wel of net niet buitenspel toen hij door Dani Carvajal werd bediend. "Met de videoscheidsrechter was het 1-1 geweest en waren we de extra tijd ingegaan. Real Madrid had meer kunnen scoren, wij hadden meer kunnen scoren."

"Real Madrid had in de eerste helft een periode waar in ze domineerden en dat hadden wij na rust. We hebben ze goed tegenstand geboden. Mijn jongens zijn teleurgesteld, maar optimistisch en trots." Mourinho kan niet wachten tot het nieuwe Premier League-seizoen begint. "Ik heb nog nooit een selectie gehad waar ik zo van weg ben geweest als deze. Ik kijk uit naar zondag. Old Trafford wacht op ons." De eerste competitiewedstrijd, in eigen huis tegen West Ham United, wordt zondag vanaf 17.00 uur afgewerkt.