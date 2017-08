Zidane: ‘Of hij een contractverlenging verdient? Ja, dat zonder meer’

Zinédine Zidane werd negentien maanden geleden aangesteld als trainer van Real Madrid, maar zijn prijzenkast is nu al indrukwekkend. De Europese Super Cup van dinsdagavond betekende alweer de zesde trofee voor de Fransman, die de Madrileense topclub ook al een landstitel, tweemaal de Champions League, een WK voor clubteams en de Europese Super Cup van een jaar geleden hielp.

"Het geheim van dit Real Madrid?", zo herhaalde Zidane een vraag, na afloop van de 2-1 overwinning op Manchester United. "De selectie en de mensen die rondom de selectie werken. Talent en kwaliteit geeft niet alleen de doorslag, ook hard werken. Dit is een uitstekende overwinning, we zijn gelukkig. De eerste helft was spectaculair en na rust hadden we minder balbezit en stonden we meer onder de druk. Maar dat is normaal. We hebben opnieuw een belangrijke prijs gewonnen. Een goed begin van het seizoen."

Cristiano Ronaldo nam in de slotfase de plaats van Karim Benzema in. De Portugees voegde zich pas later bij de selectie, in verband met zijn deelname aan de Confederations Cup. "Of het moeilijk was om Cristiano op de bank te zetten? Nee, dat was sowieso het vooruitzicht. Hij traint pas sinds een dag of drie met ons mee, maar het belangrijkste was dat hij hier was. Hij traint goed en denkt aan de wedstrijd van zondag tegen Barcelona", zo verwees de coach naar het eerste duel om de Spaanse Super Cup.

Isco nam in Skopje de 2-0 voor zijn rekening en werd na afloop tot man van de wedstrijd uitgeroepen. Real Madrid heeft nog altijd geen akkoord met de middenvelder over een nieuw contract, zo lijkt het. "Of hij een contractverlenging verdient? Ja, dat zonder meer. Kijk naar zijn doelpunt, kijk naar de actie. Dat kan alleen hij. Hij blijft zich ontwikkelen." Isco zelf erkende dat het de goede kant opgaat. "We zijn dicht bij een akkoord. Dat zal zeer binnenkort rondkomen", zo claimde de middenvelder in Macedonië.