Carlos Vela verlaat Real Sociedad en tekent in de MLS

Carlos Vela gaat Europa verlaten. Real Sociedad meldt dinsdagavond namelijk dat club een principeakkoord heeft bereikt met een club uit de Major League Soccer (MLS). Welke Amerikaanse club in zee gaat met de aanvaller, maken de Spanjaarden niet bekend.

Het lijkt echter zeker dat Vela verkast naar Los Angeles FC (LAFC), dat in het nieuwe kalenderjaar debuteert in de MLS. Vela had nog een contract tot medio 2018 bij Sociedad, dus LAFC heeft een transfersom op tafel moeten leggen. De 58-voudig international van Mexico wordt de eerste 'designated player' van LAFC, hoewel de club tot op heden de komst van Vela heeft ontkend.

De 28-jarige Vela speelde de afgelopen zeven jaar in Spanje en speelde meer dan tweehonderd duels voor Sociedad. Daarvoor kwam hij uit voor Arsenal en West Bromwich Albion. Vela is de tweede aanwinst van LAFC, aangezien de club eerder Bob Bradley, oud-bondscoach van de Verenigde Staten, heeft weten te strikken als coach. LAFC werd eerder ook in verband gebracht met Andrés Guardado en Javier ‘Chicharito’ Hernandez.