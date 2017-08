Real Madrid overklast Manchester United en hengelt Supercup binnen

Real Madrid heeft dinsdagavond ten koste van Manchester United beslag weten te leggen op de Europese Super Cup. In de Phillip II Arena in Skopje was de ploeg van Zinédine Zidane oppermachtig, wat in mindere mate tot uiting kwam in de eindstand: 2-1. United werd bij tijd en wijle zoek gespeeld en mocht van geluk spreken dat Real naliet vaker het net te vinden.

José Mourinho ruimde een basisplaats in voor aankopen Victor Lindelöf, Romelu Lukaku en Nemanja Matic. Daley Blind werd door de Portugees geposteerd op de bank, terwijl Cristiano Ronaldo niet opgesteld werd aan de kant van de Koninklijke, aangezien de aanvaller pas sinds zaterdag in training is. De twee grootmachten begonnen in hun elfde officiële onderlinge ontmoeting aftastend, met weinig kansen in de openingsfase tot gevolg.

Na een kwartier was het echter Casemiro die leven in de brouwerij bracht. De middenvelder kon uit een hoekschop het vijandelijke doel bedreigen met een kopbal, maar zijn poging eindigde op de lat. Tien minuten later was het wel raak voor de Braziliaan. Na een pass van Daniel Carvajal bracht Casemiro met een schuiver langs David de Gea zijn team op 1-0, hoewel de goal riekte naar buitenspel. Scheidsrechter Gianluca Rocchi kende het doelpunt echter toe.

Vlak voor rust kregen zowel Karim Benzema als Lukaku een kleine kans om te scoren, maar beide spitsen stuitten op respectievelijk De Gea en Keylor Navas. Na de onderbreking ging de Champions Leaugue-winnaar door waar het gebleven was: domineren en mogelijkheden creëren. Dat leidde al snel tot de 2-0: Isco ging een-tweetje aan met Gareth Bale, die op de radar staat van the Red Devils, waarna de Spanjaard de marge verdubbelde.

Lukaku en Paul Pogba kregen enkele minuten later de kans om de aansluitingstreffer te produceren, maar de Belg kon het net niet vinden, waarna de Fransman de rebound hoog overschoot. Daarna was het Real weer met een goede mogelijkheid. Na een fraaie aanval, waarbij de United-defensie volledig werd weggespeeld, kon Bale de trekker overhalen, maar wederom werd de lat geraakt.

De Engelsen maakte na een uur spelen dan toch de 2-1. Matic schoot van afstand, Navas kon de knal niet goed pareren en Lukaku kon profiteren. Tien minuten voor tijd kon Marcus Rashford de Europa League-winnaar op gelijke hoogte brengen, maar Navas verkleinde goed zijn doel. Daarna speelde Real de wedstrijd professioneel uit en kon uiteindelijk als winnaar van het veld stappen.