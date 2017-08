Cocu reageert op Europese blamage: ‘Dan is schaamte wel op zijn plaats’

PSV speelt voor het eerst in 44 jaar geen Europees voetbal. Na de uitschakeling in de voorronde van de Europa League stond de positie van trainer Phillip Cocu even ter discussie, maar technisch manager Marcel Brands sloot een ontslag uit. Cocu zelf weet dat er veel van hem wordt verwacht dit seizoen, met de landstitel als hoogste doel.

"Tuurlijk kan dat", reageert Cocu in gesprek met de NOS. "Een club als PSV moet altijd voor de titel meespelen. Daar moet alles voor wijken." Dat PSV tweemaal van NK Osijek heeft verloren, kan de oefenmeester nog steeds niet geloven. "Dat was een blamage. Met alle respect voor de tegenstander, maar wij als PSV zijnde moeten ons in ieder geval door die ronde heen knokken. Maar we zijn uitgeschakeld. En dan is schaamte wel op zijn plaats."

Cocu gaat in het gesprek ook in op Luuk de Jong, die mogelijk een transfer gaat maken. "Hij zit met een jaar waarin het niet lekker is gelopen en heeft revanchegevoelens", vertelt Cocu. "En ik moet zeggen dat hij op de trainingen een superscherpe indruk maakt. Luuk is hier nog, maar als er een optie komt voor hem die interessant is, dan kan ik mij voorstellen dat hij daar open voor staat. En dan zullen wij als club ook luisteren en meedenken."

Cocu ontkent dat PSV te plichtmatig zou spelen, maar noemt tegelijkertijd de Oranje Leeuwinnen als voorbeeld voor hoe het wél moet. "Kijk, als sporter ben je op zoek naar wat je bij de dames zag: onderdeel van het team willen zijn, ook als je niet speelt. Daarbij straalden de vrouwen ook heel veel plezier uit. Dat is iets wat je op de trainingen nastreeft: plezier uitstralen én een heel hoog trainingsniveau halen."

Ook weigert Cocu te stellen dat de selectie niet gretig genoeg zou zijn. "Ik vind juist dat ze heel fris en gretig zijn. De druk zal toenemen door de blamage in Europa. Ik denk dat dat makkelijker te dragen is als je dat met zijn allen doet, als ploeg. En zo gaan we naar de wedstrijd tegen AZ toeleven. Zaterdag moeten we er staan."