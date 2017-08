‘Ik heb toch weer Feyenoord als eerste gezet, nipt gevolgd door PSV en Ajax’

De Eredivisie staat weer voor de deur. Dit weekeinde rolt de bal weer op de Nederlandse velden en de verwachting is dat Ajax, Feyenoord en PSV een spannende strijd gaan voeren wie landskampioen wordt. Kees Jansma, voormalig perchef van het Nederlands elftal, heeft het meeste vertrouwen in de Rotterdammers.

Bij de regerend landskampioen vertrok een groot aantal spelers, maar deed technisch directeur Martin van Geel goede zaken op de transfermarkt. "Ik heb toch weer Feyenoord als eerste gezet, net als vorig jaar", zegt Jansma in gesprek met Voetbal International. "Feyenoord heeft heel aardig ingekocht, Nederlandse spelers met potentieel, waardoor de selectie breder is geworden. Ik heb vertrouwen in Nicolai Jörgensen én Michiel Kramer. Ik denk dat Kramer wel degelijk een goede supersub kan zijn als hij dat chagrijn een beetje van zich afschudt."

"Feyenoord dus op één, nipt gevolgd door PSV en Ajax", vervolgt de journalist. De Amsterdammers zijn voor Jansma niet de favoriet voor het kampioenschap "Ik denk dat Ajax toch zijn problemen kent, in tal van opzichten. Ook ten aanzien van het wegvallen van een persoonlijkheid als Abdelhak Nouri. Dat vergt allemaal veel tijd, denk ik. En er is ook altijd het heilige 'moeten' in Amsterdam. Bij PSV ben ik niet onder de indruk van wat ze hebben gekocht, hoewel Hirving Lozano een goede speler is", besluit Jansma.