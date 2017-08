Lille wil kwijtschelding gele kaart El Ghazi: ‘Een sterk en oprecht gebaar’

Anwar El Ghazi stond zondagmiddag op indrukwekkende wijze stil bij de tragedie rondom Abdelhak Nouri. Hij vierde zijn doelpunt door een ondershirt te tonen met de naam en het rugnummer 34 van de Ajacied, die vorige maand als gevolg van hartritmestoornissen ernstige en blijvende hersenschade heeft opgelopen. De actie kwam El Ghazi op geel te staan en daar is zijn club Lille OSC het niet mee eens.

Het gebaar van El Ghazi kan op veel waardering rekenen van zijn werkgever. Lille komt dan ook met een statement: "Een sterk en oprecht gebaar waar Lille volledig achter staat. Net als de speler wil de club steun betuigen aan Abelhak Noui en zijn familieleden, maar ook aan Ajax, in deze moeilijke tijd. #StayStrongAppie. Gezien de dramatische context is het gebaar van Anwar El Ghazi volgens Lille gerechtvaardigd. Daarom vraagt de club, bij hoge uitzondering, aan de tuchtcommissie van de LFP om de gele kaart voor de speler in te trekken."

Na afloop van de gewonnen competitiewedstrijd gaf El Ghazi in gesprek met De Telegraaf aan een bijzondere band te hebben met Nouri. "Ik was er bij Ajax voor hem als grote broer wanneer hij verlegen was of naar iets verlangde. Op het moment dat Appie bij het eerste kwam, keek hij de kat uit de boom en at hij tijdens het ontbijt stilletjes zijn broodje ei", kijkt El Ghazi terug op zijn Ajax-tijd.

Toen El Ghazi scoorde, twijfelde hij geen moment. "Ik wilde dit gebaar naar Appie maken, omdat het een fantastisch mens is, een heel goede en lieve jongen", vervolgt de buitenspeler. "Ik heb een aantal jaren met hem mogen voetballen, echt mogen genieten van zijn kwaliteiten. Ook omdat Marokkaanse jongens veel met elkaar optrekken, is hij in die periode echt een vriend van me geworden. Het was ook een steunbetuiging aan zijn familie."