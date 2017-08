‘Barcelona stuurt zware delegatie naar Duitsland om deal te sluiten’

Barcelona is naar verluidt dicht bij een transfer van Philippe Coutinho van Liverpool naar Catalonië, maar ook Ousmane Dembélé staat zeer hoog op het verlanglijstje van de Spaanse grootmacht. Duitse media melden dinsdag dat Barcelona een zware delegatie naar Dortmund heeft gestuurd om de deal te laten slagen.

BILD stelt dat diverse bestuursleden, onder wie Raul Sanllehi, in Duitsland zijn om met Dembélé te praten over een mogelijke transfer. Algemeen directeur Hans-Joachim Watzke liet afgelopen weekend nog optekenen dat een bod van honderd miljoen euro niet voldoende is. Volgens Kicker accepteren die Borussen wel een bod van 120 miljoen euro.

De aanwezigheid van Sanllehi zou een voorteken zijn dat er een grote deal komt, aangezien hij altijd bij de transfers met hoge bedragen betrokken is. BILD meldde eerder dat Real al heeft gesproken met Dortmund over Dembélé, maar dat de onderhandelingen niets hadden opgeleverd. L’Équipe stelde vorige week vrijdag al dat Barcelona snel wil handelen inzake Dembélé. De buitenspeler heeft inmiddels alle verwijzingen naar de Duitse club op zijn sociale media-accounts verwijderd.

Dembélé kwam vorige zomer voor ongeveer vijftien miljoen euro over van Stade Rennes en tekende toen een contract tot medio 2021. De Frans international kende met 32 competitiewedstrijden, 10 doelpunten en 21 assists een zeer goed debuutjaar. Dortmund heeft meerdere keren aangeven dat een vertrek van het talent niet aan de orde is, maar Barcelona wil de aanvaller zeer graag inlijven.