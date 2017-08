Southampton betaalt zeventien miljoen en heeft Lemina binnen

Southampton heeft zich versterkt met Mario Lemina, zo meld de club dinsdagavond via de officiële kanalen. De 23-jarige middenvelder komt over van Juventus en heeft voor vijf jaar getekend bij de Premier League-club. Southampton maakt zeventien miljoen euro over aan de Italiaanse landskampioen, zo meldt Juventus op de clubwebsite.

The Saints moeten in de toekomst wellicht dieper in de buidel gaan tasten, want middels bonussen kan de club nog een drie miljoen euro armer worden. Southampton gaat Juventus in drie termijnen betalen, zo meldt de verliezend Champions Leauge-finalist van vorig seizoen dinsdag.

Lemina is sinds de zomer van 2015 actief voor Juventus, dat de rechtspoot eerst een seizoen huurde van Olympiqe Marseille hem een jaar later voor een kleine tien miljoen euro definitief vastlegde. Tot een vaste waarde zou hij echter nimmer uitgroeien bij de Oude Dame: trainer Massimiliano Allegri maakte het afgelopen seizoen in de Serie A slechts negentien keer gebruik van Lemina, die daarin goed was voor één doelpunt

Vicevoorzitter Les Reed is verheugd met de komst van Lemina, zegt hij op de clubsite: "Mario is een groot talent die al veel heeft bereikt in zijn carrière. Hem halen van Juventus is een statement van de club. We hebben veel ambitie." Ook Lemina zelf was blij met de overstap: "Ik ben heel gelukkig dat ik heb getekend bij Southampton. Het project van de club spreekt mij erg aan. Het is ook een keuze waar mijn familie volledig achterstond."