Kuyt prijst Van Geel: ‘Feyenoord heeft twee toptransfers gedaan’

Dirk Kuyt zorgde er met een hattrick tegen Heracles Almelo (3-1) voor dat Feyenoord de eerste landstitel sinds 1999 binnenhaalde. Daarna besloot de routinier de voetbalschoenen aan de wilgen te hangen. Kuyt heeft hoge verwachtingen van zijn oude team en prijst de ontwikkelingen op de transfermarkt.

Martin van Geel, technisch directeur van de regerend landskampioen, zag onder meer Terence Kongolo (AS Monaco), Rick Karsdorp (AS Roma) en ook Eljero Elia (Medipol Basaksehir) verkassen naar het buitenland. Daarvoor kwamen Jerry St. Juste, Ridgeciano Haps, Jean-Paul Boëtius, Sofyan Amrabat en Kevin Diks in de plaats, terwijl Steven Berghuis definitief werd overgenomen van Watford. Kuyt prijst de slagvaardigheid van de Rotterdamse club.

"Feyenoord heeft twee toptransfers gedaan met het verkopen van Kongolo en Karsdorp. Ik denk dat ze heel goede zaken hebben gedaan, gezien de manier waarop erop gereageerd is en de spelers die tot nu toe zijn gehaald", aldus Kuyt, die in de nabije toekomst gaat meelopen met Van Geel, in gesprek met De Telegraaf.

"We zijn kampioen geworden, maar daarin ligt direct een nieuwe uitdaging", vervolgt de oud-international, die Feyenoord komend seizoen ziet voetballen in de Champions League. Kuyt hoopt dat Feyenoord wederom kampioen wordt, maar verwacht pittige concurrentie. "Aan de top komen is één ding, daar blijven is een heel ander verhaal", besluit hij.