‘In mijn ogen heeft PSV de beste ploeg, ze hebben uitstekende spelers’

De Eredivisie gaat dit weekeinde weer van start. Velen zien Ajax, Feyenoord en PSV als de enige titelkandidaten en Robert Maaskant is het daar mee eens. De ex-trainer van onder meer NAC Breda en Willem II erkent dat de Eindhovenaren momenteel in een mindere fase zijn beland.

"Het is niet aan mij om daar een schuldige aan te wijzen, maar het is duidelijk dat ze onder hun kunnen presteren, al een hele tijd", doelt Maaskant in gesprek met ELF Voetbal op de Europese uitschakeling van PSV. "Ook omdat ze in mijn ogen de beste ploeg hebben, want ze hebben individueel uitstekende spelers."

Maaskant, die onlangs uit het trainersvak stapte, is niet van mening dta de selectie van PSV uit balans zou zijn. "Dat vind ik niet. Ze hebben vorig seizoen te ingetogen gespeeld. Ik verwacht dat het bij PSV nog wel enigszins op zijn kop komt te staan."

Maaskant zegt dat de Nederlandse topclubs geen spelers meer hoeven te halen deze zomer. "Ik denk dat Feyenoord klaar is en Ajax is nou juist een prachtig voorbeeld hoe ze met jeugdspelers een Europese finale hebben gehaald. De eigen jeugd rammelt daar aan de deur. Natuurlijk, iedere topspeler is welkom, maar als je die zelf al in huis hebt, is dat het ideaalplaatje."