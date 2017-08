Keizer zet Overmars aan het werk: ‘We hebben concurrentie nodig’

Met de start voor de competitie voor de deur en de transfermarkt nog altijd volop in beweging, zijn het onzekere tijden voor de clubs. Ajax-trainer Marcel Keizer zegt in gesprek met Ajax TV dat hij hoopt dat de huidige selectie intact blijft, terwijl hij hoopt op nog een aantal versterkingen. Met name op het middenveld en in de achterhoede mag er wat hem betreft nog wel wat bij.