FC Groningen sluit opvallende deal met Man City: ‘Treden gezamenlijk op’

FC Groningen heeft Uriel Antuna binnengehaald, zo meldt de club dinsdagmiddag via de officiële kanalen. De Mexicaanse rechtsbuiten wordt voor twee seizoenen gehuurd van Manchester City. Opvallend detail: Groningen heeft een doorverkooppercentage bedongen, dus mocht Antuna in de toekomst een transfer maken, dan verdient de Eredivisionist ook aan de deal.

"We waren nog op zoek naar snelheid en diepte", laat technisch manager Peter Jeltema aan Voetbal International weten. "Met Antuna hebben we die gevonden. We hadden hemzelf al langer in het vizier, evenals Manchester City. Zij hebben hem deze zomer aangetrokken en wij kunnen hem huren. Je kunt wel zeggen dat we in dit geval gezamenlijk hebben opgetreden."

Algemeen directeur Hans Nijland benadrukt dat Groningen geen 'huurclub' is, maar ziet voordelen in de deal. "Dit was naast een sportieve ook een strategische afweging. We hebben een mooie deal gesloten met City. Mocht Antuna in de toekomst een mooie transfer maken, dan profiteren wij daar van mee."

De sportbestuurder zegt dat de club nu al een goede selectie heeft staan om komend seizoen hoge ogen te gooien in de Eredivisie: "In tegenstelling tot vorig seizoen hebben we de selectie op tijd compleet. Op dit moment is het rustig rondom onze spelers." Nijland zegt dat de club niemand hoeft te verkopen: "Wij hopen spelers als Mimoun Mahi en Sergio Padt juist te behouden deze zomer."