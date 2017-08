‘We hebben geen contact gehad over Strootman, meer wil ik niet zeggen’

Tuttosport bracht dinsdag het grote nieuws naar buiten dat Juventus zou azen op de diensten van Kevin Strootman. De middenvelder van AS Roma zou een welkome versterking zijn in Turijn en er zou al contact zijn geweest tussen de clubs. Monchi, technisch directeur van de Romeinse club, ontkent echter stellig.

Juventus is op zoek naar een middenvelder en naar verluidt staan vooral Blaise Matuidi, Steven N'Zonzi en Emre Can hoog op het verlanglijstje. De Oude Dame zou volgens Tuttosport ook hebben geïnformeerd naar Strootman, waarbij de Italiaanse landskampioen overweegt een bod van 25 miljoen euro op tafel te leggen voor de Oranje-international.

"Ik heb op geen enkele wijze contact gehad met Juventus", zegt Monchi echter bij de presentatie van aankoop Grégoire Defrel. "We zijn momenteel gefocust op het bouwen van een team. We willen nog een buitenspeler en meer wil ik niet zeggen. Mijn taak is om de selectie zo snel als mogelijk rond te krijgen, alleen voorin missen we nog wat."