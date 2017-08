Slechts enkele talenten mogen nog hopen op plek bij adidas

Akka’s, feilloze aannames, flitsende passeerbewegingen. Onder het toeziend oog van Ajax-supporters stapten tientallen deelnemers voorafgaand aan Ajax - Nice de kooi voor de ArenA in. En ook online dook deze week overal talent op, dat indruk wil maken op adidas-‘scouts’ als Kasper Dolberg of wereldkampioen groundmoves Nasser el Jackson. Dit alles is het gevolg van de zoektocht van adidas naar de 32 meest veelzijdige spelers in Nederland en België. De uiteindelijke winnaar wordt het hele seizoen voorzien van de nieuwste outfits en schoenen.

De lat ligt hoog: met kritische scouts als Dolberg, Anderlecht-speler Massimo Bruno en KNVB-straatvoetbalambassadeur El Jackson, moet je van goeden huize komen om indruk te maken. Bij zowel Ajax - Nice als de Open Dag van Anderlecht werden bijvoorbeeld slechts twee spelers goed genoeg bevonden voor het eindtoernooi. Niet voor niets: op 20 augustus mogen uiteindelijk slechts 32 kandidaten strijden om de Nemeziz-titel, die uitgereikt wordt door Dolberg zelf.

Vele balkunstenaars in Nederland én België deden dus afgelopen week al een poging op te vallen bij de Nemeziz-‘scouts’ van adidas. Met succes: door de vele inzendingen is met nog één week te gaan, de helft van de 32 tickets voor het toernooi nu al ingevuld. De komende week zijn er alleen in enkele sportwinkels nog tickets te bemachtigen, of via de laatste online challenges. Post daarvoor een video met je skills op Instagram met #Nemeziz en tag degene aan wiens challenge je meedoet. Meedoen is dus simpel, kwalificeren zeker niet.

Last-minute kwalificeren kan nog steeds; zie ook voetbalzone.nl/nemeziz voor meer info, de eerstvolgende challenges plus eerdere inzendingen en winnaars.