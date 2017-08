‘De wedstrijd van Nice tegen Ajax is niet doorslaggevend geweest’

Wesley Sneijder is sinds maandag speler van OGC Nice en daar is de Franse club zeer trots op. Jean-Pierre Rivère, voorzitter van les Aiglons, was lovend over de 33-jarige middenvelder, dinsdagmiddag op de presentatie van de nieuwe aanwinst. "Het is een eer voor mij om hier naast Wesley Sneijder te zitten", aldus de Fransman. Sneijder zelf is ook blij met zijn nieuwe stap.

"De ontvangst was echt fantastisch, ook zondag al op het vliegveld", aldus Sneijder op de presentatie. "Dat onderstreept mijn gevoel bij deze club alleen maar. Ik ben hier in de eerste plaats om prijzen te winnen. Ik wil ergens om spelen, iets bereiken. De wedstrijd van Nice tegen Ajax is niet doorslaggevend geweest, maar dat we in Europa spelen, is wel belangrijk voor me."

"Spelen om de prijzen is altijd mijn drijfveer geweest als voetballer, daar is nog niets aan veranderd", vervolgt hij. "Na mijn gesprekken met de trainer (Lucien Favre, red.) en de voorzitter, geloofde ik al snel in het verhaal van deze club." Ook gaat Sneijder kort in op zijn ambities met Oranje en wil hij dolgraag naar het WK in Rusland. "Zeker, en ik geloof ook echt dat we het kunnen halen. Maar eerst telt nu Nice. Trainen, wedstrijden spelen, van waarde zijn."

De recordinternational van het Nederland elftal wordt gezien als leider in Zuid-Frankrijk. "Je hoort het al als hij praat: Wesley is een baas", aldus Rivère. "Niet alleen is hij een fantastische speler, hij is ook een winnaar, een voetballer met een geweldige mentaliteit." Sneijder ontbreekt nog in de wedstrijd van vrijdag tegen Troyes. Na drie weken individueel trainen is hij nog niet wedstrijdfit.