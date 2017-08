Swart: ‘Ik heb de afgelopen tijd een paar keer hard om hem gehuild’

De tragedie rond Abdelhak Nouri ging enkele weken geleden als een schok door de voetbalwereld en het nieuws dat de middenvelder van Ajax als gevolg van hartfalen ernstig hersenletsel heeft opgelopen kwam ook hard aan bij clubicoon Sjaak Swart. De voormalige aanvaller stelt dat het enige wat de spelers van de Amsterdammers nu nog voor Nouri kunnen doen kampioen worden is.

“Ik heb de afgelopen weken een paar keer zo hard om hem gehuild. Hij is zo’n fijn joch, altijd vriendelijk, kwam na de training altijd even een babbeltje maken”, vertelt Swart in gesprek met Helden. “Ik keek vorig seizoen graag naar het tweede. Dan sprak ik hem even voor de wedstrijd en zei: ‘Je laat wel iets zien, he`, want we komen mede voor jou.’ Moest hij lachen. Kwam hij na afloop nog even bij me zitten en kroop hij bijna bij me op schoot.”

Swart had als begeleider van Donny van de Beek veel contact met Nouri en kent ook de familie van de Ajacied goed. De Ajax-icoon hoopt dan ook dat de Amsterdammers aan het einde van het seizoen de landstitel kunnen opdragen aan Nouri: “Ongelooflijk wat hij teweeg heeft gebracht. Ik zie hem steeds voor me, zo’n geinig ventje. Hij was ongelooflijk goed.”