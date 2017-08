Zenit neemt vierde Argentijnse aankoop voor acht miljoen over van Atlético

Matías Kranevitter vervolgt zijn loopbaan bij Zenit, zo meldt de Russische club via officiële kanalen. De Argentijnse middenvelder komt over van Atlético Madrid en tekent een contract voor vier seizoenen in Sint-Petersburg. Naar verluidt maken de Russen een bedrag van acht miljoen euro over naar de Spaanse hoofdstad.

Zenit bestempelt Kranevitter als de opvolger van Hernani, die op huurbasis naar Saint-Étienne vertrokken is. De Argentijnse middenvelder kwam bij Atlético niet in de plannen van trainer Diego Simeone voor en mocht om die reden vertrekken. De Madrilenen namen Kranevitter in 2015 voor acht miljoen over van River Plate, maar zijn verblijf in de Spaanse hoofdstad werd uiteindelijk geen succes, want hij speelde slechts elf wedstrijden voor los Colchoneros.

Atlético verhuurde Kranevitter twee keer: aan zijn oude club River Plate en aan Sevilla. In Zuid-Spanje kwam de 24-jarige middenvelder afgelopen seizoen tot 32 wedstrijden. Bij Zenit is Kranevitter na Leandro Paredes, Emanuel Mammana en Sebastián Driussi de vierde Argentijnse aanwinst deze zomer. Verder haalde de nieuwe trainer Roberto Mancini Daler Kuzyaev, Denis Terentjev, Christian Noboa, Dmitri Poloz en Aleksandr Erokhin naar Sint-Petersburg.