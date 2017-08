‘Hongerige’ Castaignos: ‘De trainer gaf de doorslag dat ik hier mag zijn’

Luc Castaignos werd maandag gepresenteerd bij Vitesse. De spits wordt voor één seizoen gehuurd van Sporting Portugal, waar Castaignos zich al een tijdje op een zijspoor bevond. De geboren Schiedammer kreeg vorige maand al een rondleiding op Papendal, maar daarna bleef het even stil vanuit Arnhem.

“Geen idee wat het probleem was. Het was ineens stil. Ik hield wel contact met de trainer, ik ken hem van Jong Oranje. Uiteindelijk meldde Vitesse zich weer en gaf de trainer de doorslag dat ik hier mag zijn. Mag zijn ja, want je moet je niet groter voelen dan de club”, zegt Castaignos in gesprek met Omroep Gelderland. De spits verruilde vorige zomer Eintracht Frankfurt voor Sporting, maar in Portugal moest hij Bas Dost voor zich dulden.

“Iedereen weet dat ik daar een geweldige spits, Bas Dost, voor me had. Hij had een geweldig seizoen met 34 goals, logisch dat de trainer dan niet wisselt. Dat gun ik hem ook”, stelt de aanvaller, die in het verleden verder voor FC Twente, Internazionale en Feyenoord speelde. Hij heeft bewust gekozen voor een terugkeer in de Eredivisie. “Ik kijk er naar uit om snel te scoren, zoveel mogelijk. Ik heb zeker een doelstelling, maar die houd ik voor mezelf. Dat heb ik altijd gedaan, dus nu ook.”

“Ik ben vastberaden. Ik heb honger. Honger naar speelminuten en honger naar goals”, vervolgt Castaignos, die in Arnhem de concurrentiestrijd aan moet gaan met Tim Matavz. “Er zijn twee goede spitsen. We gaan zien wat de trainer gaat doen. Het voelt lekker om weer in Nederland te zijn. Het is ook fijn om weer Nederlands te kunnen spreken.”