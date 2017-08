‘Liverpool accepteert tot woede van Klopp bod van negentig miljoen’

De transfer van Philippe Coutinho naar Barcelona hangt al een paar weken in de lucht en volgens Sport is de deal dinsdagmiddag in een stroomversnelling geraakt. De Spanjaarden melden dat Liverpool bijna akkoord is met een bod van negentig miljoen euro voor de Braziliaan en dat de transfer ‘een kwestie van uren’ is.

Een delegatie van Barcelona arriveerde dinsdag in Engeland om de laatste plooien glad te strijken. De clubleiding van the Reds heeft naar verluidt een bod van negentig miljoen euro, plus bonussen, geaccepteerd, maar stuit nog op tegenwerking van Jürgen Klopp. De Duitse oefenmeester sloot een vertrek van een van zijn sterspelers tot nu toe uit.

Coutinho moet bij Barcelona op termijn de opvolger voor Andrés Iniesta worden, terwijl de multifunctionele Braziliaan ook op de positie kan spelen die door het vertrek van Neymar naar Paris Saint-Germain vrij is gekomen. De Catalanen trokken eerder in deze transferperiode Gerard Deulofeu en Nélson Semedo al aan.