‘Barcelona geeft Neymar ondanks Franse verzoeken nog niet vrij’

Neymar maakt als het goed is aankomende zondag tegen Guingamp zijn officiële debuut voor Paris Saint-Germain, maar de kans bestaat dat de Braziliaanse recordaankoop tegen die tijd nog niet speelgerechtigd is. L’Équipe weet namelijk dat het internationale transfercertificaat van de aanvaller nog altijd niet op de burelen van de Franse bond is gearriveerd.

Bronnen hebben de Fransen verteld dat alles bij de Spaanse bond klaar staat om het certificaat te verzenden. Het bestuur van Barcelona heeft echter nog geen groen licht gegeven om het laatste papierwerk in orde te maken, waardoor het niet zeker is dat Neymar dit weekend kan debuteren. Als het certificaat zaterdagavond nog niet binnen is, mag hij niet zijn opwachting maken voor les Parisiens.

Barça heeft overigens officieel nog wel even de tijd: na het verzoek om het certificaat op te sturen mag het vijftien dagen duren voordat de papieren over zijn gedragen. De Franse bond deed dat verzoek vorige week donderdag. Neymar zou dus in het ergste geval pas op 20 augustus tegen Toulouse zijn eerste wedstrijd voor zijn nieuwe club kunnen spelen.

PSG zou het ook hogerop kunnen zoeken, maar L’Équipe verwacht niet dat dit gaat gebeuren. Als de periode van vijftien dagen voorbij is, wordt er automatisch een tijdelijk certificaat uitgekeerd. Als de Parijzenaars tegen die tijd verwikkeld zijn in een slepende zaak voor een sporttribunaal duurt het waarschijnlijk alleen maar langer voordat Neymar speelgerechtigd is.