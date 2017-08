PEC Zwolle verwacht geen ‘muiterij’: ‘Hij wist dat dit kon gebeuren’

Mickey van der Hart was vorig seizoen nog de eerste keus onder de lat bij PEC Zwolle, maar de 23-jarige doelman lijkt voorlopig genoegen te moeten nemen met een plek op de bank. Trainer John van ’t Schip geeft de voorkeur aan de teruggekeerde Diederik Boer, waardoor Van der Hart reservekeeper wordt.

Technisch directeur Gerard Nijkamp verwacht echter niet dat dit tot problemen zal gaan leiden: “Nee, ik reken niet op een transferverzoek. Wij hebben altijd gezegd dat we twee volwaardige Eredivisie-doelmannen wilden hebben. Helaas voor Mickey heeft de trainer nu voor Diederik gekozen. Aan Mickey om Diederik elke dag achter de broek aan te zitten. Hij wist dat dit kon gebeuren. Nee, ik verwacht niet dat hij gaat muiten. Dat past niet bij hem”, legt de bestuurder uit aan Voetbal International.

Van der Hart werd twee jaar geleden transfervrij opgepikt bij Ajax en kwam in zijn eerste seizoen in de Eredivisie tot achttien optredens. In de afgelopen voetbaljaargang stond hij 34 keer onder de lat in de competitie.