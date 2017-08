Keepersprobleem dreigt voor Feyenoord na rugblessure Jones

Brad Jones heeft dinsdagochtend de training bij Feyenoord voortijdig moeten verlaten wegens een rugblessure, zo weet RTV Rijnmond te melden. De ernst van het kwetsuur is vooralsnog onduidelijk. Indien Jones voor langere tijd moet ontbreken, krijgt Feyenoord te maken met een keepersprobleem.

Kenneth Vermeer liep een blessure op aan een pees in zijn rechterhand en moet daardoor twee maanden toekijken. In eerste instantie had trainer Giovanni van Bronckhorst nog geen eerste doelman gekozen, maar door de absentie van Vermeer kreeg Jones automatisch de voorkeur onder de lat. Om die reden gaf Van Bronckhorst ook aan dat er geen vervanger voor de geblesseerde Vermeer gehaald zou worden.

De vraag is echter wat er gaat gebeuren als Jones ook voor langere tijd moet toekijken. Naast Jones en Vermeer heeft Van Bronckhorst nog de beschikking over Justin Bijlow en Ramón ten Hove, twee jeugdige doelmannen. “We hebben vier keepers en dat meer dan genoeg”, zei Van Bronckhorst vorige week. Feyenoord start het seizoen in de Eredivisie komende zondag met een thuiswedstrijd tegen FC Twente.