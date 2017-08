‘Hij heeft het vermogen om Ajax te laten voetballen zoals Ajax dat wil’

Marcel Keizer volgde deze zomer Peter Bosz op als hoofdtrainer van Ajax. De keuze van de Amsterdammers zorgde voor de nodige discussie, maar volgens Ronald de Boer en Aad de Mos heeft Ajax een juiste keuze gemaakt. “Wat hij bij Jong Ajax liet zien, was gewoon heel aantrekkelijk”, zegt De Boer tegenover de VARA Gids.

“Ik riep meteen zijn naam toen mensen vroegen naar een opvolger van Peter Bosz. Vaak gingen dan de wenkbrauwen omhoog, maar ik heb echt heel goede verhalen over hem gehoord”, stelt De Boer, die onder de indruk was van de verrichtingen van Keizer met Jong Ajax. Dat Keizer nog weinig ervaring op het hoogste niveau heeft, is volgens de analist geen probleem. “Dat had mijn broer, of iemand als Louis van Gaal, ook niet.”

Ook De Mos verwacht veel van Keizer. “Hij heeft het vermogen om Ajax te laten voetballen zoals Ajax dat wil”, vertelt de oud-trainer. “Als de noodzaak er is, verwacht ik dat hij ook impopulaire maatregelen zal durven nemen. Hij moet bij zijn eigen ik blijven, en niet te veel overlaten aan de spelers. Dan krijg je een probleem bij Ajax. Het zal voor hem ook een uitdaging worden om een goed seizoen te hebben na wat er gebeurd is met Appie Nouri.”