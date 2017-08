‘Ik heb een tijdje gedacht: ‘jeetje, Feyenoord mag ook weleens bij mij komen‘’

John de Wolf speelde tussen 1989 en 1994 in het shirt van Feyenoord en groeide in Rotterdam-Zuid uit tot publiekslieveling. Ondanks dat de oud-verdediger een boegbeeld van de club is, heeft hij na zijn carrière nooit een functie bij Feyenoord gekregen. De Wolf heeft daar afgelopen jaren weleens over nagedacht.

“Natuurlijk blijft Feyenoord altijd jeuken, jarenlang had ik de droom om ooit bij mijn cluppie terug te komen”, zegt De Wolf in een interview met Helden Magazine. “Maar ik werd nooit gevraagd. Ik heb een tijdje gedacht: jeetjemina, de club mag ook weleens bij mij komen. Dat heb ik nooit hardop geroepen, want dat was natuurlijk meteen een heel ding geworden en ik wilde niet voor onrust zorgen.”

Onlangs kreeg De Wolf wel de mogelijkheid om terug te keren bij Feyenoord. “Drie maanden terug heb ik een bak koffie gedronken met technisch directeur Martin van Geel. Hij vroeg me later of ik coach van Feyenoord Onder-19 wilde worden”, vertelt de oud-international, die sinds deze zomer bij derdedivisionist Spakenburg werkt. “Ik was gevleid, het streelde m'n ego. Maar ja, ik had net voor twee jaar getekend bij Spakenburg. Wie weet in de toekomst.”