‘PSV maakt zich op voor vertrek De Jong en wil vijf miljoen zien’

Luuk de Jong heeft een teleurstellend seizoen achter de rug en de spits verloor in de voorbereiding op de nieuwe voetbaljaargang zijn aanvoerdersband aan huurling Marco van Ginkel, terwijl Jürgen Locadia en Sam Larsson steeds nadrukkelijker aanspraak maken op meer minuten centraal voorin. Maandag doken er al geruchten op dat Crystal Palace interesse heeft in de aanvaller en the Eagles zijn niet de enige club met belangstelling.

De interesse van Frank de Boer in De Jong is overigens niet nieuw: in de tijd dat hij nog bij Ajax zat, probeerde de oefenmeester de aanvaller al een keer te huren. De Jong stond op dat moment onder contract bij Borussia Mönchengladbach, waar hij echter nauwelijks aan spelen toe kwam. De Boer zal nu echter wel af moeten zien te rekenen met flinke concurrentie, aangezien er meer kapers op de kust zijn.

Phillip Cocu kan centraal voorin ook een beroep doen op Jürgen Locadia en Sam Lammers.

De Jong kan volgens het Eindhovens Dagblad verder ook rekenen op belangstelling uit Frankrijk, Spanje en Duitsland, waar Hannover 96 nog altijd aast op de komst van de spits. Sky Deutschland weet te melden dat die Roten inmiddels een formeel bod hebben uitgebracht op De Jong, die in Eindhoven nog een contract heeft tot medio 2020. PSV heeft naar verluidt een bedrag van vijf miljoen euro in gedachten.

PSV lijkt met Locadia en Lammers genoeg opties in de punt van de aanval te hebben om een vertrek van De Jong op te vangen en twijfelt naar verluidt nog of het een extra aanvaller of een versterking voor op het middenveld aan wil trekken. Sam Larsson van sc Heerenveen valt in ieder geval af als potentiële aanwinst omdat er getwijfeld zou worden aan zijn houding.

Daarnaast is technisch manager Marcel Brands op zoek naar een linksback, de positie die door het vertrek van Jetro Willems wel heel dun bezet is geraakt. Douglas Santos van Hamburger SV lijkt de meest concrete optie op dit moment. De Braziliaan zou gehuurd kunnen worden met een optie tot koop. Aangezien die Rothosen op het punt staan om Konstantino Stafylidis over te nemen van FC Augsburg, mag de linkervleugelverdediger vertrekken.