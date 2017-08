Guardiola: ‘Ik ben Manchester City zo dankbaar dat hij hier is’

Josep Guardiola wilde Bernardo Silva deze zomer koste wat het kost naar Manchester City halen. Met vijftig miljoen euro werd de Portugees losgeweekt bij AS Monaco. De Spaanse manager is laaiend enthousiast over Silva en verwacht dat hij komend seizoen een sleutelspeler zal zijn in zijn elftal.

“Ik ben de club zo dankbaar dat hij hier is. Bernardo speelde zijn eerste minuten en was er direct klaar voor. Intelligente spelers hebben geen tijd nodig om te wennen aan onze speelstijl”, legt Guardiola uit in een interview met FourFourTwo. Silva speelde sinds januari 2015 voor AS Monaco, dat hem voor een kleine zestien miljoen euro overnam van Benfica.

Afgelopen seizoen was de Portugees een belangrijke schakel in het kampioenselftal van de Monegasken. “Bernardo is iemand die van het spelletje houdt, hij is 24 uur per dag met voetbal bezig. Dat vind ik geweldig”, vervolgt de Spaanse manager zijn verhaal. “Hij is nederig, maar is zo intelligent en dat is een goede kwaliteit. Dichtbij het strafschopgebied heeft hij de kwaliteit om veel doelpunten te maken. Hij is een vechter en gaat ons tijdens dit seizoen veel helpen.”