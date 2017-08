Henry enthousiast over ‘man van 53 miljoen’: ‘Ik ben een groot fan van hem’

Alexandre Lacazette maakte deze zomer voor 53 miljoen euro de overstap van Olympique Lyon naar Arsenal. In de eerste weken bij zijn nieuwe club heeft de spits direct een goede indruk achtergelaten. Clubicoon Thierry Henry kende Lacazette al en laat zich tegenover Sky Sports lovend uit over de aanwinst van the Gunners.

“Ik ben een groot fan van hem. Vroeger zag ik hem spelen in jeugdelftallen en in de Franse competitie. Hij is altijd een enorm talent geweest, maar heeft zich ook goed ontwikkeld. Ieder seizoen weet hij weer de nodige doelpunten te maken”, zegt de Fransman, die tussen 1999 en 2007 voor Arsenal speelde. In die periode maakte Henry 228 doelpunten, waarmee hij clubtopscorer van the Gunners is.

“Lacazette is een andere type spits dan Olivier Giroud en dat is goed. Je moet verschillende opties hebben”, vervolgt Henry. “Mensen zeggen dat het verschil met de Franse competitie groot is. Maar bij Arsenal, met alle respect voor Olympique Lyon, speelt hij ook met betere spelers. Ik ga er dus vanuit dat hij een goed seizoen gaat draaien.”