‘Van Dijk weet wellicht al wat hij bij Chelsea of bij Liverpool kan verdienen'

Een vertrek van Virgil van Dijk bij Southampton lijkt onvermijdelijk. De verdediger heeft een officieel transferverzoek ingediend en hoopt de overstap naar een Engelse topclub te kunnen maken. The Saints verkopen Van Dijk liever niet, maar Jamie Redknapp vindt dat Southampton niet onnodig dwars moet liggen.

“Laten we eerlijk zijn, Southampton is een club die spelers moet verkopen. Als je ambitie hebt om een topspeler te worden, vertrek je bij Southampton. Victor Wanyama, Sadio Mané, Adam Lallana, ze zijn allemaal vertrokken. Ze hebben vijftien miljoen euro betaald voor Van Dijk en krijgen er zeventig miljoen voor terug, dat is een fortuin”, zegt Redknapp tegenover Sky Sports. “Ik neem Virgil helemaal niets kwalijk, dit gebeurt tegenwoordig nu eenmaal in het voetbal.”

“Hij weet waarschijnlijk al wat hij bij Chelsea of bij Liverpool kan verdienen”, vervolgt de oud-middenvelder van Bournemouth, Liverpool, Tottenham Hotspur en Southampton. “Dat is vier of vijf keer zoveel, waarom zou je dan niet voor een betere club gaan spelen? Fans van Southampton kunnen wel zeuren, maar zij zouden ook van baan veranderen als ze ergens anders vijf keer zoveel kunnen verdienen.”

Redknapp stelt dat Southampton juist blij moet zijn dat het Van Dijk kan verkopen. “Ze hebben altijd hun beste spelers verkocht. Met dit geld kunnen ze juist weer investeren. Bovendien wil je geen herrieschopper in de selectie hebben, zeker niet als je net een nieuwe manager hebt. Ik ben er dan ook van overtuigd dat Virgil over een maand geen speler van Southampton meer is. Hij gaat, dat is een absolute zekerheid.”