‘Ik heb het idee dat Luis Suárez zijn loopbaan bij Ajax af gaat sluiten’

Sjaak Swart is ervan overtuigd dat Luis Suárez zijn loopbaan bij Ajax af gaat sluiten. De Uruguayaan stond tussen 2007 en 2011 in Amsterdam onder contract en heeft vaker gezegd dat hij op een dag terug wil keren. De aanvaller van Barcelona wordt door Swart bestempeld als een ‘lieve, sociale jongen’.

“Topgozer! In het veld doet hij alles om te winnen, buiten het veld is hij de liefste die er is. Maar ook al zijn medespelers waren en zijn gek met hem”, zegt het clubicoon van de Amsterdammers in een interview met Helden Magazine. “Ik zal je wat zeggen: ik heb het idee dat hij zijn carrière bij Ajax gaat afsluiten. Hij was hier zo graag, had het hier zo naar z'n zin. Ik ga Luis bellen en het hem vragen!”

Tijdens zijn loopbaan kwam Suárez drie keer in opspraak omdat hij een tegenstander beet. “Natuurlijk kon dat bijten niet, maar die jongen wordt zoveel geschopt, krijgt zoveel naar z'n hoofd. Wie weet wat ze tegen hem hebben gezegd”, zegt Swart, die dus wel kan begrijpen dat de aanvaller een keer reageert. “Net als Zidane, die gaf niet zomaar een kopstoot aan Materazzi in die WK-finale tegen Italië. Het zijn bloedzuigers die constant tegen je aan lopen te zeiken. Het mag niet, maar ik kan me zo voorstellen dat je dan even wat doet.”

Overigens hoopt Swart ook Damian van der Vaart binnenkort weer in Nederland te zien. Hij noemt de zoon van Rafael van der Vaart een ‘wereldgozer’. “Natuurlijk begrijp ik dat dat jongetje pas tien, elf jaar is. Ik hoop zo dat ze over twee jaar naar Nederland komen”, stelt Swart. “Damian heeft net als Rafael iets speciaals. Als Rafael in de dekking stond, kon hij zich vrijspelen en, pats, iemand vrij voor de goal zetten. En hij scoorde zelf ook makkelijk.”