‘Het zou me verbazen als Conte over twaalf maanden nog bij Chelsea zit’

Chelsea was vorig seizoen oppermachtig in de Premier League, maar zoals het er nu naar uitziet zullen the Blues het komend jaar een stuk moeilijker krijgen. Bovendien duiken in Engeland berichten op dat manager Antonio Conte behoorlijk gefrustreerd is over de activiteiten van de club op de transfermarkt.

De Italiaan had liever zelf de touwtjes in handen gehad op de transfermarkt. Zo wilde Conte Nemanja Matic naar verluidt helemaal niet kwijt. “Het zou me verbazen als Conte er over twaalf maanden nog zit”, zegt Jamie Carragher in gesprek met Sky Sports. “Ik denk dat hij een type manager is dat geen invloed van andere mensen accepteert. Chelsea is een beetje zoals Real Madrid, een beetje roekeloos. Ze waarderen managers niet zoals andere clubs dat doen.”

“Ze zijn niet bang om een topmanager de laan uit te sturen, maar ze hebben nu eenmaal een model waarin de eigenaar veel macht heeft. Misschien is dat frustrerend voor Conte, want hij had er meer spelers bij willen hebben”, stelt de oud-verdediger van Liverpool. Chris Sutton, oud-speler van onder meer Chelsea en Celtic, sluit zich daar in een interview met de BBC bij aan. “Heeft Conte wel macht? Vertrok hij niet bij Juventus door iets vergelijkbaars?”

“Ik zou niet enorm verrast zijn als hij vertrekt. Hij zag er enorm geagiteerd uit”, vervolgt Sutton. “Dit is een club die managers ontslaat nadat ze prijzen hebben gewonnen. Deze selectie is niet sterk en breed genoeg. Als hij niet de spelers erbij krijgt die hij wil hebben, zal het me niet verbazen als hij besluit te vertrekken.”