‘Oranje kan tussen nu en pakweg tien jaar wereldkampioen worden’

Liefst 4,1 miljoen mensen zagen de Oranje Leeuwinnen zondag kampioen van Europa worden. Nog nooit keken er zoveel mensen in Nederland naar een vrouwenvoetbalwedstrijd. Ook de opkomst bij de huldiging in Utrecht zegt genoeg: vrouwenvoetbal leeft als nooit tevoren.

Dankzij de titel in eigen land zal Nederland in de top tien van de wereldranglijst binnenstromen. Willem Vissers denkt dat er nog meer mogelijk is. "Zo goed als de Verenigde Staten en Japan zijn we nog niet, maar deze ploeg schurkt tegen de top aan. Oranje kan tussen nu en pak 'm beet tien jaar wereldkampioen worden", zo verzekert de journalist van de Volkskrant in gesprek met NPO Radio 1.

Vissers doet zijn uitspraak mede op basis van de goed verzorgde opleidingen in Nederland. "Bij de mannen is dat ook wel zo, maar daar is de concurrentie groter. In Bulgarije bijvoorbeeld, daar staat het vrouwenvoetbal nog in de kinderschoenen. Maar onze mannen verliezen daar."

Volgens Marco Knippen, atletiekverslaggever van het Noordhollands Dagblad, moet wel de wrange conclusie worden getrokken dat de succesvolle Nederlandse vrouwenploegen hun voedingsbodem niet meer in eigen land hebben. "Kijk ook naar handbal en volleybal. Vrouwen gaan naar sterke clubcompetities in het buitenland. En vanuit daar zie je dat een nationaal team zich ook begint te ontwikkelen."