Walcott lovend over Arsenal-aanwinst: ‘Eerlijk, hij is een beest’

Sead Kolasinac maakte deze zomer de overstap van Schalke 04 naar Arsenal. The Gunners pikten de international van Bosnië en Herzegovina transfervrij op in Gelsenkirchen en dat lijkt een hele goede zet te zijn. Theo Walcott is laaiend enthousiast over zijn nieuwe ploeggenoot.

"Eerlijk, hij is een beest. Hij is echt geweldig. Ik zie hem iedere dag in de gym, hij eet op de juist manier en is dus een echte professional”, zegt Walcott in een interview met Sky Sports. “Je ziet hoeveel kracht hij heeft als hij aan de bal komt. Het is prachtig om te zien hoe hij het doet en hij is een perfecte aanvulling voor onze selectie.”

Op de training staat Walcott nog weleens tegenover Kolasinac. “Geloof me, dat zijn altijd lastige duels. Hij is perfect voor de Premier League, hij past hier uitstekend. Sead gaat iets anders laten zien en hij heeft daar al iets van laten zien in de voorbereiding. Deze competitie is de beste”, stelt de aanvaller over Kolasinac, die in de wedstrijd om de Community Shield tegen Chelsea na 32 minuten spelen in het veld kwam. Hij zorgde tien minuten voor tijd voor de gelijkmaker, waarna Arsenal na strafschoppen wist te winnen.

Arsenal begint komende vrijdag aan de Premier League, met een thuiswedstrijd tegen Leicester City. “Ik denk dat het beter is om op vrijdag te beginnen. Het is anders en nieuw voor ons. Met onze formatie moet je wat geduld opbrengen, we spelen op een andere manier. Dat krijgen we steeds beter onder de knie en het spel wordt steeds beter.”