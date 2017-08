Wesley Sneijder benadrukt: ‘Ajax is nooit ter sprake gekomen’

Wesley Sneijder mag zich sinds maandag officieel speler van OGC Nice noemen. De 33-jarige middenvelder trainde maandagmiddag al direct mee met de selectie van Lucien Favre. Sneijder arriveerde zondag in Zuid-Frankrijk om de laatste details af te ronden, onderging maandag met succes een medische keuring en sloot na het zetten van zijn handtekening direct aan bij zijn nieuwe ploeggenoten.

Sneijder had tal van opties na zijn gedwongen vertrek bij Galatasaray. Dat een club in de Major League Soccer zijn droom was, ontkent hij. "Mijn Amerikaanse droom is een beetje een eigen leven gaan leiden. Na Galatasaray was ik op zoek naar een mooie nieuwe uitdaging. En die heb ik bij Nice, in de sterke Ligue 1 gevonden", zo benadrukt Sneijder dinsdag in gesprek met De Telegraaf.

Sneijder is te spreken over 'het totale plaatje' bij Nice. De middenvelder sprak met Favre over het sportieve plan en de groeimogelijkheden. Hij hield bovendien altijd het Nederlands elftal in het achterhoofd. "Als je 33 bent, weet je dat de absolute topclubs in de rij staan. Ik kon naar China en het Midden-Oosten, maar hield Oranje altijd in mijn achterhoofd. Ik wil niets liever dan volgend jaar naar het WK in Rusland."

"Dat ik door mijn komst naar Nice in beeld blijf voor het Nederlands elftal, is een mooie bijkomstigheid." Over een eventuele rentree in de Eredivisie eerder deze zomer is Sneijder duidelijk. "Ajax is nooit ter sprake gekomen en met Frans van Seumeren van FC Utrecht heb ik een goed gesprek gevoerd, maar uiteindelijk paste het allemaal net niet." Sneijder heeft een contract voor een seizoen, met een optie voor nog een seizoen ondertekend. "Aan het eind van het seizoen gaan we samen kijken hoe het is gegaan en beslissen we over de verdere toekomst. Mijn focus ligt op dit seizoen presteren."