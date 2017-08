‘PSV gaat niet voor Sam Larsson en twijfelt over middenvelder óf aanvaller’

PSV maakt zich op voor wederom een roerige week op de transfermarkt. De Eindhovense club nam afscheid van de naar Brighton vertrokken Davy Pröpper, weet dat Luuk de Jong en zijn management 'opties aan het afwegen zijn' en is ondertussen zelf op zoek naar een aanvallende versterking voor op de flanken.

Volgens het Algemeen Dagblad houdt technisch manager Marcel Brands beide opties, een middenvelder of een aanvaller, open. Intern heeft Phillip Cocu namelijk aangegeven dat Gastón Pereiro na het vertrek van Pröpper nadrukkelijker óók als optie voor het middenveld kan fungeren. Dat betekent dat er ruimte zou ontstaan om nog een aanvallende versterking binnen te halen.

Het dagblad schrijft dinsdag dat Sam Larsson in ieder geval geen optie is voor PSV. De aanvaller stond er vanwege zijn houding sowieso al niet positief op bij veel clubs in de Eredivisie en weigerde eerder deze zomer uit te komen voor sc Heerenveen. Celta de Vigo uit Spanje lijkt nog altijd de meest voor de hand liggende bestemming.

PSV zoekt ook nog altijd naar een linksback en mogelijk een extra keeper. Douglas Santos is nog altijd in beeld als opvolger van Jetro Willems. De Braziliaanse back mag Hamburger SV pas verlaten als de Noord-Duitsers erin slagen om Konstantinos Stafylidis van FC Augsburg, of een andere linkerverdediger, aan te trekken. Het zou gaan om een huur met een optie tot koop.