‘Jeroen Zoet of Joao Miguel Macedo Silva maakt kans op miljoenentransfer’

Een zomerse overstap van Jeroen Zoet naar Benfica behoort nog altijd tot de mogelijkheden, zo meldt De Telegraaf dinsdag. De Portugese topclub beschouwt de doelman van PSV volgens het dagblad als een van de twee kandidaten voor onder de lat. Zoet werd eerder aan het Crystal Palace van Frank de Boer gelinkt.

Benfica wil Zoet of Vitoria Guimaraes-doelman João Miguel Macedo Silva naar Lissabon halen. Mocht de keuze in die tweestrijd op Zoet vallen, lijkt Benfica de hoofdprijs niet te willen betalen. De regerend landskampioen van Portugal zag eerder af van andere, (te) dure opties. Het contract van de 26-jarige doelman met PSV, dat nog geen enkel officieel contact met een club over Zoet heeft gehad, loopt nog twee seizoenen door.

Het huidige keepersgilde van Benfica bestaat uit voormalig Braziliaans international Júlio César (37 jaar), de twee jaar oudere Paulo Lopes en de van Vitória Setubal overgekomen Portugees jeugdinternational Varela. Benfica verkocht eerste doelman Ederson deze zomer voor veertig miljoen euro aan Manchester City.

Zoet heeft vier volledige seizoenen bij de Eindhovenaren achter de rug, na een uitleenperiode van twee jaar aan streekgenoot RKC Waalwijk. Zoet, die lange tijd aan Napoli werd gelinkt, sloot zelf onlangs niet een zomers vertrek uit. "Het moet een club zijn waar mijn gevoel honderd procent goed bij is en waar alles voor mij klopt", zo gaf de Oranje-international te kennen.