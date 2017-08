West Ham betaalt miljoenen voor ex-stagiair van Chelsea, City en United

West Ham United heeft zich met Sead Haksabanovic versterkt. De Premier League-club maakte maandagavond laat de komst van de pas achttienjarige middenvelder van Halmstads BK wereldkundig. Met de komst van de Montenegrijnse Zweed, die in juni zijn debuut voor Montenegro maakte, is een bedrag van drie miljoen euro gemoeid.

Haksabanovic liep eerder stage bij Chelsea, Manchester City, Manchester United en Liverpool. De middenvelder heeft echter een contract voor vijf seizoenen met West Ham United ondertekend. Hij is na Niclas Alexandersson en Fredrik Ljungberg de derde speler in de historie die Halmstads inruilt voor een contract op Upton Park.

Haksabanovic groeide in april 2015 uit tot de op een jongste voetballer ooit in de Alsvenskan, het hoogste niveau van Zweden: hij was 15 jaar, 11 maanden en 6 dagen. De middenvelder speelde sindsdien zeventig wedstrijden in de hoofdmacht. "Een droom die uitkomt", zo omschrijft de geboren Zweed op de clubsite zijn overgang naar de Oost-Londenaren. "West Ham is een grote club, ik ben blij dat ik hier heb getekend."