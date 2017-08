‘Als Man United hem deze zomer haalt, verscheurt hij de Premier League’

Jamie Redknapp is van mening dat Manchester United favoriet voor de landstitel is, áls Gareth Bale deze zomer van Real Madrid wordt overgenomen. Manager José Mourinho erkende vandaag dat hij voor de komst van de Welshe linkspoot zou strijden als de Spaanse club bereid zou zijn om aanbiedingen te bestuderen.

"Als hij morgen speelt, zou ik er niet aan denken om hem te halen. Het zou bewijzen dat hij in de plannen van de coach voorkomt en dat hij gemotiveerd is om door te gaan bij Real Madrid", zo zei Mourinho daags voor de strijd om de Europese Super Cup, tussen Real Madrid en Manchester United. "Als hij door de komst van een andere speler op weg naar de uitgang zou zijn, wacht ik op hem aan de andere kant en ga ik de strijd aan met andere trainers die hem graag in hun team willen. Maar als hij morgen speelt, is dat de beste bevestiging die je kan krijgen dat hij nog steeds gewenst is bij zijn club."

Redknapp zag hoe Bale in het tenue van Tottenham Hotspur, en onder leiding van zijn vader Harry, tot een sensatie in de Premier League uitgroeide. "Als Bale daadwerkelijk naar Old Trafford gaat, dan kan je de trofee wat mij betreft meteen aan Manchester United geven", zo verzekerde de analyticus. "Niemand kan dan wedijveren met United, zo goed is Bale. Als hij wordt gehaald, verscheurt hij de Premier League."

"Ik denk dat hij met zijn manier van spelen een sensationele versterking zou zijn. Er zijn maar een paar spelers die kunnen wat hij kan. Hij is sensationeel. Hij is gemaakt voor de Premier League." Bale, 28 jaar, maakte in de zomer van 2013 voor 100,8 miljoen euro de overstap van Tottenham naar Real, waar hij inmiddels 67 doelpunten in 150 officiële duels op de teller heeft staan.