‘Niet fitte’ Denswil gooit met Instagram-video olie op het vuur

Stefano Denswil heeft maandag duidelijk gemaakt dat hij fit is, verwijzend naar zijn absentie zondag in de competitiewedstrijd tussen Club Brugge en Eupen (3-1). Volgens de club was de 24-jarige verdediger niet fit genoeg om in actie te komen, ook al was er op voorhand niets bekend over een blessure bij de ex-speler van Ajax.

Denswil plaatste maandag op Instagram een video waarin hij een zware autoband optilt en wegduwt. Tot slot toont hij nog even zijn bokskwaliteiten. "Volgens mij ben ik gewoon fit", stelde Denswil met een knipoog. Trainer Ivan Leko kreeg zondag volop vragen over de afwezigheid van Denswil én José Izquierdo. Beiden azen op een transfer. "We zullen zien hoe hun blessures evalueren", zo beweerde de oefenmeester.

Denswil miste geen minuut van de eerste drie officiële duels van het seizoen. In de eerste Champions League-wedstrijd tegen Medipol Basaksehir maakte hij bovendien twee doelpunten. Hamburger SV toonde interesse, maar verlegde de aandacht toch naar een ander soort verdediger. Het contract van Denswil loopt medio 2020 ten einde.